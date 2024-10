Rettelser og flere endringer i andre opplag av boka «Partiet»

− Noen har ment at boken bør trekkes. Det har ikke vært aktuelt, skriver Ingeborg Volan, direktør Gyldendal Litteratur i en pressemelding om boka «Partiet – En innsideberetning om Arbeiderpartiets fall».

Boka er skrevet av Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant. De to har blant annet fått mye kritikk for bruk av anonyme kilder. Gyldendal skriver at denne kritikken blir møtt i det nye opplaget av boken.

– Metodekapittelet er utvidet for å gi bedre forståelse av arbeidet som ligger bak boken og avsløringene i den, samt for å reflektere noe av debatten etter utgivelse, heter det i pressemeldingen.

Legger inn referanser

Det har også blitt påpekt at boken inneholder flere faktafeil. Blant annet har forfatterne beskrevet at folk gråt i salen på Aps landsmøte i 2021, men dette møtet ble holdt digitalt. I pressemeldingen har forfatterne har lagt ved en lengre liste over feil som skal bli rettet i neste opplag av boken.

– I og med at det kom kritiske tilbakemeldinger på boken ved utgivelse, har det vært naturlig for forlag og forfattere å gjennomgå disse før andre opplag sendes i trykken, sier Volan.

Det har i tillegg vært anklager om at boken inneholder tekstlikheter med andre bøker, blant annet «Tillitsmannen» om Martin Kolberg fra 2021. I pressemeldingen skriver forlaget at de har gjennomgått påstander om de delene av teksten som skal være like andre utgivelser. Forfatterne og forlaget mener at det hovedsakelig gjelder kjente hendelser som forfatterne har fått gjengitt av sine egne kilder.

– I neste opplag vil forfatterne legge inn referanser til andre utgivelser der det er relevant, skriver Gyldendal.

– Gyldendal beklager

Direktøren for Gyldendal litteratur skriver at debatten rundt «Partiet» ble større enn de hadde antatt. Nå ber de om unnskyldning for å ikke ha har møtt kritikken med tilstrekkelig alvor.

– Gyldendal beklager at vi har kommunisert på en måte som har såret og vært en belastning for personer som ikke har søkt offentlighetens lys eller maktposisjoner, blant annet da vi fra forlagets side ga uttalelser som kunne oppfattes som at vi bagatelliserte kritikken, uttaler Volan.

Hun henviser også til kritikken fra Karen Marie Berg, som var gift med avdøde Ap-topp Hans Kristian Amundsen, som omtales i boken. Berg hevder hun ikke ble kontaktet av forfatterne eller forlaget før første opplag av boken gikk i trykken.

– Vi beklager også at enken etter Hans Kristian Amundsen ikke ble varslet før boken ble lansert, sier Volan.

Forfatterne beklager ikke

Forfatterne av boken sier derimot til VG at de ikke har noe å beklage for.

– Vi er kjent med at forlaget beklager sin kommunikasjon i etterkant av utgivelsen. Vi understreker at forlaget ikke har beklaget «Partiet» og at de er tydelige på at det aldri har vært aktuelt å trekke boken, slik flere har bedt om, uttaler Suvatne og Gilbrant til VG.

– Vi har ingenting å beklage og vi har ikke endret noe av historien til andre opplag, men rettet faktafeil, gjort noen presiseringer og lagt til noe mer kontekst rundt varslene mot Trond Giske, sier forfatterne til avisen.

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)