Omsetningsrådets vedtak om forsyningsplikten på egg overprøves ikke

– Jeg tar Omsetningsrådets vedtak til etterretning og registrerer at Omsetnings­rådet mener at Norturas praksis har vært i samsvar med det rådet selv har vedtatt. Terskelen for å overprøve vedtak fattet av et uavhengig råd må være høy, og jeg har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med saken fra de­par­­­te­mentets side nå, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

I vedtaket fra 27. mai, som Landbruks- og matdepartementet har besluttet å ikke overprøve, kom Omsetningsrådet fram til at Norturas praksis når det gjelder forsyningsplikten på egg ikke er i strid med markedsreguleringsregelverket.

Det ble da drøftet om rådet hadde grunnlag for å pålegge Nortura å prioritere egg til dagligvaremarkedet og ikke til egg-produktfabrikker når det er eggmangel.

