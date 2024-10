Regjeringen åpner for kraft fra land til flere oljefelt

I slutten av 2023 ga regjeringen en klar beskjed til oljenæringen om at det ville bli vanskeligere å få kraft fra land til elektrifiseringsprosjekter. Nå skriver Dagens Næringsliv at Equinor har fått grønt lys til å inngå kontrakter med leverandører for prosjekter som innebærer elektrifisering av flere felt med kraft fra land.

Dette gjelder Balder- og Grane-feltene i Nordsjøen, samt Halten-området i Norskehavet, med Heidrun som knutepunkt for flere plattformer.

På spørsmål om regjeringen har endret standpunkt i spørsmålet om kraft fra land, svarer statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet at situasjonen fortsatt er den samme.

– Eventuelle nye prosjekter med omlegging til drift med kraft fra land vil bli behandlet fra sak til sak i tråd med gjeldende regelverk og praksis, sier Sæther.

Kritikere er bekymret for at disse svært energikrevende prosjektene vil føre til høyere strømpriser for både industri og forbrukere. I tillegg er det uenighet om hvor effektivt det egentlig er å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner som et klimatiltak.

Les også: Derfor er dette en verdifull vekst i Norge (+)

Les Dagsavisens leder: Europa fortsetter marsjen mot høyre (+)

Les kommentar: Ap et lite knepp til høyre (+)