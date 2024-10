Leter fortsatt etter ulver på rømmen i Troms

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De er ikke til fare for befolkningen i området. Det er ganske tydelig at ulvene vil tilbake til flokken i Polar Park, sier han, og opplyser til NRK at ulvene ikke har blitt observert siden fredag kveld.

Tre av ulvene fikk man raskt tilbake i innhegningen, men to av dem er fortsatt på frifot.

Onsdag ga Miljødirektoratet Statens Naturoppsyn tillatelse til å fange eller avlive de rømte ulvene.

