En av fire menn sier de støtter Frp

24 prosent av menn støtter Frp, mens bare 8 prosent av kvinnene sier de vil stemme på partiet. For SV er det motsatt: 16 prosent av kvinnene, mot bare 5 prosent mennene, sier de vil stemme SV. Det viser oktobermålingen fra Nationen og Klassekampen.

KrF har ikke vært målt lavere på mer enn tre år på denne målingen. Partiet er langt under sperregrensen med fattige 2,5 prosents oppslutning, et fall på 0,9 prosentpoeng. Dermed kan det gå mot nye fire år med svært få representanter på Stortinget for partiet etter valget neste år.

Ellers er det små endringer fra septembermålingen. Arbeiderpartiet ligger stabilt på vel 20 prosent. Høyre faller mest med 1,1 prosentpoeng til 24 prosent.

Mandatberegningen viser et hårfint løp med 85 mandater til de borgerlige partiene og 84 til de rødgrønne, med Rødt, SV og MDG. Dagens mindretallsregjering er langt unna flertall, med sine til sammen 53 mandater

---

Hele målingen (endring fra september i parentes)

Rødt: 5,3 % (-0,1)

SV: 10,2 % (+0,7)

Ap: 20,3 % (-0,5)

Sp: 6,9 % (-0,5)

INP: 1,6 % (+0,7)

MDG: 3,7 % (+0,5)

KrF: 2,5 % (-0,9)

Venstre: 5,4 % (+0,6)

Høyre: 24,0 % (-1,1)

Frp: 16,6 % (-0,6)

Andre: 3,5 % (+1,2)

---

Størst blant de andre partiene er Pensjonistpartiet med 1,6 prosents oppslutning. Målingen er utført 1. og 2. oktober av Norfakta for Klassekampen og Nationen. 1001 personer deltok. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,5 prosentpoeng. Ingen av endringene i målingen er signifikante.

