To tenåringer pågrepet etter to ran i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klokken 00.20 ble politiet kontaktet av en mann som fortalte at han var blitt slått og fraranet penger av to menn ved Akerselva på Grønland.

– Vi avhørte mannen og startet søk etter de mistenkte. En halv time senere ble vi kontaktet av en vekter som assisterte to kvinner. Kvinnene fortalte at de var blitt truet med kniv og fraranet mobiltelefonene sine under Nybrua, noen hundre meter unna det første ranet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

De to kvinnene, begge i begynnelsen av 20-årene, ble ikke skadet under ranet.

Ved Vulkan noen minutter senere observerte en politipatrulje to menn som passet til signalementet ransofrene hadde gitt. Da de ble stanset og kontrollert, viste det seg at de hadde de to kvinnenes mobiltelefoner på seg. En av dem bar også kniv, opplyser politiet.

– De to ble pågrepet cirka klokken 01.00 og kjørt til arresten. Begge er mistenkt for begge ranene, sier operasjonslederen.

Anmeldelse: Margreth Olin prøver å skrive av seg en barndom (+)