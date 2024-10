Rosiner trekkes fra markedet – kan representere akutt helsefare

Hvis du har kjøpt produktene, må du levere dem tilbake til butikken snarest eller kaste dem, opplyser Mattilsynet.

Plantevernmidlene som er funnet, er ikke godkjent i EU. Funnet kan representere akutt helsefare, står det skrevet videre.

Tilbaketrekkingen gjelder to typer rosiner fra Pluto Import AS: Jumborosiner fra Sør-Afrika med best før-dato 05.08.2025 og røde rosiner fra Afghanistan med best før-dato 13.08.2025.

