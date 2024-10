Hvor er det best å føde? Jordmor Trine er ikke i tvil

Da Trine Gåsland Rekve begynte på jordmorstudiet, var det første hun tenkte:

– «Shit! Det her er rått. Jeg håper at jeg en dag får oppleve dette selv». Jeg var veldig, veldig fascinert av det å føde, sier hun.

Nå jobber Trine som fagjordmor på den jordmorstyrte fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten. Den eneste i Norge med akuttfunksjon.

I fjor høst sto de i fare for å miste akuttberedskapen. Det førte til et massivt opprør i øyriket.

– Vi må ha gynekolog i beredskap her. Eller så er det som å si at det er mange liv i Lofoten som er verdt å ta i løpet av året, sier Trine.

Hvorfor mener Trine det? Bli med jordmora på jobb, og hør kampen om liv og død her:

Den beste fødselsopplevelsen

Trine tror de aldri kan slutte å kjempe, verken for å bevare lokalsykehusene eller for en bedre fødselsomsorg i Norge

Selv brenner hun for å bevare de jordmorstyrte fødestuene.

Trine mener at miljøet og oppfølginga på fødestua ofte gir den beste fødselsopplevelsen. Så lenge man er en frisk mor og har et normalt svangerskap.

Det er den nybakte mammaen Johanne Haukeland enig i.

– Jeg synes det beste er at man mest sannsynlig er alene som fødende her. At jordmødrene har tid. Du vet at de ikke må springe mellom andre, sier hun.

– Det er han lillebror. Så han har fått navnet Odin. Blir spennende å se hvem han er. Han virker fornøyd til nå, ler Johanne. (Maud Lervik)

Det er andre gang Johanne føder på den jordmorstyrte fødestua i Lofoten. Hun veldig fornøyd med teamet hun fikk ha med seg.

– Jeg hadde god støtte i mannen og søsteren min, og to fantastiske jordmødre. Det var strengt tatt ikke vondt heller. Utrolig rå opplevelse.

Det er andre gang Johanne føder på en jordmorstyrt fødestue, og hun synes ikke det var særlig vondt. Det tok ca. 4,5 timer før den vesle gutten på 3,6 kg var ute. (Maud Lervik)

– God følelse nesten hver dag

Jordmor Signe Larsson trives godt på den jordmorstyrte fødestua i Lofoten.

Hun synes det er en annen måte å jobbe på – fordi hun ofte får følge de samme kvinnene hele veien.

Signe Larsson flyttet midlertidig fra Oslo til Lofoten for å jobbe som jordmor på fødestua. Hun liker seg så godt at hun vil bli. (Maud Lervik)

– Her jobber vi med hele spekteret av kvinnehelse. Du har både gynekologi, svangerskap, fødsel og barsel. Så du får være med på alt. Det er hyggelig, sier hun.

Tidligere jobbet hun som jordmor på Ahus i Oslo, hvor det er rundt 5000 fødsler i året.

– Jeg tror det er det sykehuset i Norge hvor det er flest fødsler per jordmor. Det var brått to fødsler på en nattevakt.

På fødestua i Lofoten var det rundt 70 fødsler i fjor.

– Jeg kjenner at det å ha god tid til damene, og det å gå hjem med en god følelse nesten hver dag, står høyt hos meg, sier Signe.

Færre fødselskomplikasjoner

– Jeg er veldig for jordmorstyrte fødestuer og støtter meg til den forskninga som er gjort på at når ting legger til rette for det, så er det det aller beste, sier mamma Johanne.

Jordmor Trine understreker at denne forskninga gjelder friske mødre med et normalt svangerskap.

– Den viser at man har færre komplikasjoner når man føder på en fødestue enn hvis man gjør det på fødeklinikk, sier Trine.

Kvinnene som fødte på en fødestue, viste seg å ha færre tilfeller der babyen blir tatt med tang, sugekopp eller keisersnitt.

Resultatene viste færre større blødninger, og ungene hadde lavere antall innleggelser på nyfødt intensiv.

---

De tre fødenivåene

Fødeklinikk er det høyeste nivået, og er for gravide med økt risiko for komplikasjoner, men også helt friske fødende. Her har de gynekolog og lege til stede på vakt i tillegg til operasjonsteam, barnelege og nyfødt intensiv tilknyttet.

På fødeavdelinga, som er det mellomste nivået, tar de imot både friske kvinner og de med enkelte risikofaktorer. Her har de også gynekolog – som blant annet kan utføre keisersnitt hvis det trengs.

På den jordmorstyrte fødestua er det jordmødrene som er på vakt. Skal du føde her, skal du ha et helt normalt svangerskap uten komplikasjoner.

Kilde: Helsenorge

---

I 1970 var det 60 fødestuer i Norge. I dag er det kun seks frittstående igjen og fire som ligger i et sykehus.

Det er bare litt over et år siden at den meste kjente fødestua i landet, ABC-enheten ved Ullevål sykehus i Oslo, ble lagt ned etter 25 år. Det skapte sterke reaksjoner.

– Når man leser litt lenger inn i det Helsedirektoratet anbefaler, så anbefaler også de friske mødrene å føde på en jordmorstyrt fødestue, sier Trine.

– Da synes jeg det er helt galskap at den norske stat godtar å bygge ned en etter en.

Gir fødende et «velvære-boost»

Fødestua i Lofoten er preget av at jordmødrene ønsker å skape en trygg og hyggelig atmosfære. Interiøret er skreddersydd til å gi et «velvære-boost».

Trine sier det er viktig for å øke oksytocin-nivået under fødselen. Altså kjærlighetshormonet.

Fødehormonet hjelper musklene i livmoren med å trekke seg sammen og skaper rier slik at babyen kommer lettere ut.

Minst mulig medisinsk utstyr er avgjørende for å skape en trygg følelse av å være hjemme. Dette er for å øke oksytocin-nivået i kroppen. (Maud Lervik)

Jordmor Trine forteller at miljøet på fødestua skal minne om å være hjemme.

– Man har gjerne en vanlig fødeseng, litt farger på veggene, minst mulig synlig medisinsk utstyr og gjerne et badekar tilgjengelig, sier hun.

På en jordmorstyrt fødestue får du ikke epidural, men du kan få lystgass og lindre smertene i et bad. Jordmor Trine har selv født i badekaret på fødestua i Lofoten. (Maud Lervik)

Det tekniske utstyret finner de frem hvis det er behov for ekstra oppfølging under svangerskapskontroll eller fødsel.

Trine påpeker at jordmødrene som jobber her har trua på kvinnekroppen, og at det er stort fokus på å støtte opp den naturlige prosessen.

Urkrefter

Hun har selv født to barn, og fått kjent på de enorme kreftene som oppstår under en fødsel.

– Når man tenker at: «Nå greier jeg ikke mer. Nå orker jeg ikke mer. Nå vil jeg bare gå hjem». Til at det snur, og man bare henter en urkraft som man ikke ante bor i en. Det kan anbefales, ler Trine.

– Disse smertene er bra smerter, sier Trine. (Maud Lervik)

– Det høres veldig gøy ut. Og vondt ut.

– Ja, men cluet med disse smertene er at det er bra smerter.

– Alle andre smerter er en advarsel på at det er noe galt. Men ikke de her sammentrekningene. Det blir vi jo glad for. For da får vi jo hilse på babyen snart, smiler Trine.

