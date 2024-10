Kinodokumentar om norsk natur vinner priser utenlands

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sist helg vant «Skal hilse fra naturen» to store priser: Ved en naturfilmfestival i Estland vanket Human Nature Special Jury-prisen, mens den på finske Vaasa Wildlife Festival vanket det pris for beste naturhistoriske langfilm.

Av juryen i Estland omtales Asgeir Helgestads dokumentar som «en slående intim og kraftfull skildring av norsk natur», der han viser skjønnheten i en truet natur og leter etter årsakene til naturens tilbakegang.

16. oktober er filmen nominert til en «grønn Oscar» på Wildscreen-festivalen i Bristol i England.

– Det er overveldende med så mye internasjonal anerkjennelse for en film som kretser rundt lille Norge. Samtidig kjenner vi endringene i naturen best i egen bakgård, sier Helgestad, som mener utfordringene likevel er gjenkjennelige for alle.

11. oktober har «Skal hilse fra naturen» premiere på norske kinoer.

