Frp kraftig fram på ny måling – nær flertall med Høyre

Med en oppslutning på 20,3 prosent gjør Frp sin beste Opinion-måling siden april 2011. Målingen er laget på oppdrag for Altinget og ABC Nyheter.

Frps framgang er også den eneste endringen som er utenfor feilmarginen på målingen. De er også større enn Ap, som faller til 18,5 prosent. Hvis målingen hadde blitt valgresultatet, hadde Høyre og Frp til sammen fått 81 mandater. Det er fire mandater unna det man trenger for flertall.

Førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener målingen kan tyde på en ny dynamikk i norsk politikk.

Han sier at det ikke lenger er utenkelig at Sylvi Listhaug kan bli statsminister i Norge.

– Dersom Høyre og Frp får flertall alene og Frp blir størst, vil Frp kunne kreve statsministerposten. Dette er altså ikke utenkelig og kan skje. Men det er mer sannsynlig hvis det blir borgerlig valgseier, at Høyre blir størst, sier Tuastad til ABC Nyheter.

Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls sier til Altinget at Frps suksess særlig skyldes at de henter mange velgere fra Senterpartiet og Høyre.

Dette er resultatet av målingen: Rødt: 7,0 (+0,3), SV: 8,1 (-0,7), Ap: 18,5 (-2,6), Sp: 5,9 (0,0), MDG: 3,5 (+0,3), KrF: 3,6 (+1,1), Venstre: 6,0 (+0,4), Høyre: 23,6 (-1,8), Frp: 20,3 (+3,5), INP: 1,6 (+0,2) Andre: 1,9 (-0,9).

Målingen er gjennomført mellom 23. og 30. september blant 1000 respondenter. 704 av dem har svart på partipreferanse. Feilmarginen er på mellom 1,0 og 3,1 prosentpoeng.

