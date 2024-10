Fadderstyret ved UiS brukte av overskuddet fra fadderuka på sydenferie

Opprinnelig var det satt av 40.000 kroner til reise for de ni studentene som nå skal på ferietur til Rhodos, skriver Stavanger Aftenblad.

Isak Molnes i studentparlamentet ved universitetet sier at de føler seg lurt.

– Turen er bestilt og betalt for i sommer, før studentparlamentet har hatt mulighet til å møtes og ha en mening, sier han til avisen.

Han mener det at fadderstyret har hatt råd fordi de har økt prisene på billettene til fadderuka, og mener overskuddet burde gå til neste års fadderuke.

Faddersjef Leiv Rune Larsen mener at det ikke var billettprisene som ga overskuddet, men at årets fadderstyre har kuttet i andre utgifter i tillegg til å få inn mer inntekter. De to foregående årene har nemlig arrangeringen av fadderuka endt i underskudd.

– Jeg mener fortsatt at årets styre fortjener denne turen, gitt de resultatene vi har levert. De burde heller takke oss for at neste styre har egenkapital – noe vi ikke hadde før, sier faddersjefen.

Han mener at parlamentet visste om at fadderstyret ønsket å overskride budsjettet, og at de kunne ha kalt inn til et ekstraordinært møte om de hadde innvendinger.

