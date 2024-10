NRK og Nettavisen klages inn til PFU for «Partiet»-dekning

Jacobsen reagerer blant annet på en grafikk vist i studioet under NRKs Debatten-sending 19. september som viser Trond Giskes ansikt over teksten «De oppdiktede varslene», skriver Journalisten.

Debatten-sendingen var i sin helhet viet den omdiskuterte Ap-boka «Partiet».

Han mener at etterlatt inntrykk er at NRK slår fast at det er bevist at varslene mot Giske var oppdiktet. Han mener også at påstander fra Debatten om at varsler var delvis fabrikkert utløser samtidig imøtegåelse for varslerne det gjelder.

I forrige uke skrev Journalisten at Jacobsen hadde klaget inn den samme Debatten-sendingen for Kringkastingsrådet.

Jacobsen har også klaget inn en kommentar skrevet av Nettavisens politiske redaktør Erik Stephansen med tittelen «Ny bok: Varslene mot Giske var delvis fabrikkert». Også her mener den tidligere Ap-rådgiveren at påstanden om at varslene var «delvis fabrikkert» utløser rett til samtidig imøtegåelse.

