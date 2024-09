Anne Holt mener Ap-boka bør trekkes

Det er rettet skarp kritikk fra en rekke hold mot boka «Partiet – En innsideberetning om Arbeiderpartiets fall» siden utgivelsen torsdag. Holt slutter seg til kritikken

– Selvsagt skulle ikke boken vært utgitt i sin nåværende form, skriver hun i kommentarfeltet på sin egen Facebook -side. Innlegget ble først omtalt i VG.

Mange har reagert på den omfattende bruken av anonyme kilder, samt at det er påvist flere faktafeil. Boka er skrevet av Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant. Selv står de inne for bruken av anonyme kilder og har argumentert med at det var nødvendig for å kunne frembringe historien.

Holt går kraftig ut mot Gyldendal forlag.

– Det kan være mye her som er sant, men det er umulig å vite hva. Det er vel bortimot en dødsdom når det gjelder sakprosa, skriver Holt blant annet.

– Boka burde trekkes umiddelbart, skriver hun.

– Feil om gråt på landsmøte

I facebook -innlegget pekes det på en feil i forbindelse med omtalen av landsmøtet i 2021, der Oslo Ap tapte kampen om rusreformen.

Suvatne og Gilbrant omtaler «gråt på Oslo-benken i salen». Men det var ingen i salen i 2021 fordi det fant sted under pandemien, og landsmøtet ble avviklet som et digitalt møte, påpeker stortingsrepresentant Frode Jacobsen

«Det var ingen som satt i landsmøtesalen på landsmøtet i 2021. Det ble arrangert på teams. Det var drit kjedelig. Men hvilken sal forfatterne viser til vet i hvert fall ikke vi i Oslo Ap.» skriver han.

– Sier noe annet offentlig enn anonymt

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er andre som har reagert på feil i boken. Det har også TV 2-journalist Lars Joakim Skarvøy, som avviser at han kysset tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik under en pridemarkering i 2018. Forlaget har gjort det klart at fire faktafeil vil bli rettet opp i neste opplag.

Dagbladet-journalistene har imidlertid forsvart seg. Samtidig sier de til Aftenposten at det er utfordringer knyttet til bruken av anonyme kilder.

– Vi har allerede opplevd at folk rykker ut og sier noe annet offentlig enn hva de har sagt anonymt til oss, sier Suvatne til avisen.

Holt: Skjevt kildetilfang

Anne Holt viser til at et av de største problemene i boka er det hun omtaler som en åpenbart skjevhet i kildetilfang.

– Når det gjelder hva jeg er mest kritisk til: summen av alt, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Suvatne og Gilbrant erkjenner at de løper en risiko ved å bli talerør for interesser i partiet ettersom informasjon og beretninger blir gjengitt uten at leseren vet hvem kilden er.

– Den risikoen har vi vært klar over, og det har vi etter beste evne kontrollert for. Den beste måten å gjøre det på, er å snakke med flest mulig. Vi har snakket med vidt forskjellige folk i fagbevegelsen og i partiet, sier Gilbrant til Aftenposten.

