Smitteovervåkingen i Norge skal forbedres kraftig

– Vi tar med oss erfaringen fra pandemien for å bygge et varig, moderne system som både letter innrapporteringsbyrden for legene og gir bedre situasjonsoversikt for helsetjenesten og helsemyndigheter i stat og kommuner. Vi gyver nå løs på en del tekniske og juridiske utfordringer for å få dette til, sier fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Dagens system har en del svakheter. Myndigheter og helsepersonell får ikke tilstrekkelig informasjon til sitt smittevernarbeid, og fremdeles må mange meldinger om smittsomme sykdommer sendes på papir.

– Uten et godt bilde av smittesituasjonen nasjonalt og lokalt risikerer man å innføre feil smitteverntiltak for feil gruppe på feil tidspunkt eller på feil sted, sier Aavitsland.

Det fireårige norsurv-prosjektet starter ved FHI 1. oktober. Det skal bygges en infrastruktur som legger til rette for rask, automatisert, sikker og digital innsamling og kobling av informasjon fra flere helseregistre.

