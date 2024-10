Ny undersøkelse: Hver fjerde nordmann kjenner noen som har mottatt uverdig eldreomsorg

Selskapet Verian har på oppdrag fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) gjennomført en spørreundersøkelse om eldreomsorg. Målet har vært å kartlegge hvordan befolkningen ser på ivaretakelsen av eldres rettigheter i norsk eldreomsorg.

Funnene er nedslående:

Én av tre (32 prosent) mener hjelpetrengende eldre ikke blir godt ivaretatt i norsk eldreomsorg.

Kun 27 prosent vet hvor de kan si ifra om brudd på eldres rettigheter i helse- og omsorgssektoren i sin kommune.

Nesten halvparten (48 prosent) tror ikke at eldreomsorgen vil være i stand til å ivareta dem på en god måte om de får behov for hjelp når de blir gamle. Kun 22 prosent tror at eldreomsorgen vil være i stand til å ta vare på dem i fremtiden.

40 prosent har ikke tillit til at myndighetene rydder opp når det avdekkes lovbrudd i eldreomsorgen.

Mer enn 1 av 4 (27 prosent) kjenner til at noen i sin omgangskrets har vært utsatt for uverdig behandling i eldreomsorgen.

Antall eldre vil øke

Gro Nystuen, assisterende direktør i NIM, mener funnene er alvorlige.

Gro Nystuen, assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (Hanna Johre/NIM)

– Det er alvorlig at så mange kjenner til uverdig behandling av eldre. NIM har over lengre tid advart om rettighetsutfordringer i norsk eldreomsorg. Disse funnene bør være en vekker for myndighetene, og understreker behovet for tiltak som bedre ivaretar rettighetene til hjelpetrengende eldre, sier hun i en kommentar på NIMs nettsider.

I regjeringens perspektivmelding anslås det at vi vil bli 700.000 flere innbyggere over 67 år i Norge i 2060 enn i dag. Samtidig vil vi ha behov for omtrent 180.000 flere ansatte i helse- og omsorgstjenestene, uten at andelen i yrkesaktiv alder øker, skriver NIM i en pressemelding.

– Eldrebølgen kommer, enten vi vil eller ikke. Allerede i dag er eldres menneskerettigheter under press. I takt med den økende andelen eldre i samfunnet vil også rettighetsproblemene øke om vi ikke tar tak nå, sier Nystuen.

Spørreundersøkelsen ble utført i september, mens resultatene ble offentliggjort tirsdag 1. oktober.

Litt under 1100 personer har svart på undersøkelsen, som ble rettet mot et representativt utvalg av befolkningen på 18 år eller eldre.

– Ikke overrasket

Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, er glad for at NIM har sett nærmere på ivaretakelsen av eldres rettigheter gjennom undersøkelsen.

Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, mener funnene i undersøkelsen bekrefter behovet for en nasjonal varslingsordning. (Pensjonistforbundet)

– Vi er dessverre ikke overrasket over tallene. Selv om vi vet at de aller fleste får god hjelp er det mange nok eksempler på det motsatte til at folk kan bli engstelige, sier han til Dagsavisen.

Han peker på manglende ressurser innenfor helsevesenet som en av grunnene at eldre opplever omsorgssvikt. Han mener videre at funnene i undersøkelsen bekrefter behovet for en nasjonal varslingsordning.

– Altfor mange vet ikke hvor de skal varsle om uverdige forhold, sier lederen, som legger til at det skjer mange alvorlige brudd på helseomsorgen mot eldre som burde vært prøvd i rettsapparatet, men aldri ender opp der.

– At det ikke blir gjort i større grad kan ha ulike årsaker, men er helt tydelig et rettssikkerhetsproblem. Flere saker med positivt utfall for den eldre tjenestemottaker kunne vært med på å styrke folks tillit til systemet, sier han.

