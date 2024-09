Flere nye politikontorer ble åpnet i fjor: – Behovet er ikke der

– For selve kontoret i seg selv er våre erfaringer at det behovet er ikke der. Men lokalpolitikerne der ute, de setter pris på at vi er der, sier leder for nærpolitiseksjonen, Espen Bae Klung, ved Fredrikstad politistasjon til NRK.

Regjeringen besluttet i fjor at 20 politikontorer skulle gjenåpnes innen utgangen av 2024. Ni av dem åpnet i fjor, deriblant et sommeråpnet politikontor på Hvaler.

– Det var kun fem henvendelser i åpningstiden av innbyggere som oppsøkte kontoret for å snakke med politiet. Det var ingen anmeldelser, sier han.

Klung understreker at de øremerkede midlene til driften av Hvaler-kontoret gjør dem i stand til å styrke bemanningen.

I Meråker i Trøndelag var politiet spørrende til om det var god ressursutnyttelse med et nytt politikontor, sier politiinspektør Per Ivar Olsen. Han anslår at det er blitt levert to-tre anmeldelser på kontoret hittil i år.

Å gjenåpne politikontorer var et sentralt valgløfte fra Senterpartiet i stortingsvalgkampen i 2021. Statssekretær Sigve Bolstad i Senterpartiet forsvarer gjenåpningene.

– Vi mener det definitivt ikke er feil ressursbruk. Dette er ekstraordinære midler som ellers ikke ville ha kommet til politiet, sier han.

Les også: Oslo-politiet omorganiserer