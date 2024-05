Oslo-politiet omorganiserer

For å møte denne utfordringen har politiet omorganisert og etablert et nytt samarbeid med Skatteetaten og finansnæringen.

Dette samarbeidet har på kort tid bidratt til å stanse over 200 lånebedragerier, skriver VG.

– Tidligere jobbet politiet separat med slike saker, men nå er det et mer proaktivt samarbeid for å forebygge og avskrekke kriminelle handlinger, sier Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til VG.

Hun har nylig omorganisert enheten for å følge pengene i den organiserte kriminaliteten tettere. Seksjon for organisert kriminalitet og seksjon for finans- og spesialetterforskning er nå slått sammen, og det er opprettet et eget avsnitt for finansiell cyberkriminalitet.

Kriminelle utnytter tillitsbaserte systemer hos Skatteetaten og Nav ved å opprette aksjeselskaper og manipulere regnskap, lønn, skatt og momsrapporter.

