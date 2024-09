FHI ønsker jevnlig testing av PFAS i nordmenns blod

PFAS finnes i mange vanlige produkter, og fluorstoffene er generelt koblet til flere negative helseeffekter, opplyser Folkehelseinstituttet.

I fjor analyserte FHI blod og urin fra 669 norske barn og fant at nesten én av tre overskred tålegrensen for PFAS. Nå skal også voksne undersøkes. Europeisk forskning og kostholdsanalyser tyder på at over halvparten av nordmenn får i seg for mye av disse fluorholdige stoffene, skriver Klassekampen.

– Det er bekymringsfullt at en så stor andel overskrider grensen for det som anses som trygt. Det øker risikoen for uønskede helseeffekter på befolkningsnivå, sier Line Småstuen Haug, seniorforsker og prosjektleder for Miljøbiobanken.

PFAS består av over 10.000 fluorholdige stoffer som finnes i en rekke produkter, inkludert gitarstrenger, tanntråd og sminke. Stoffene siver ut i naturen og ender opp i dyr og mennesker, hovedsakelig gjennom mat og drikke. I en tidligere studie fant Haug PFAS i alle de rundt 30 matvarene hun undersøkte.

Haug mener det er nødvendig med jevnlig overvåking av miljøgifter i befolkningen. EU arbeider nå med å innføre lovpålagt overvåking av PFAS hos mennesker.

Denne høsten jobber EU med et forslag om å forby alle PFAS-stoffer, et initiativ Norge støtter. Haug understreker behovet for et totalforbud, siden alle fluorstoffer potensielt kan brytes ned til skadelige varianter.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Leiebolig: – Mange tar til takke med dårlige boliger fordi de er redde for å bli sagt opp (+)