Nav: Arbeidsledigheten holdt seg på 2 prosent i september

Tallene fra Nav viser at antallet arbeidsledige i Norge omtrent har stått på stedet hvil siden august.

– Det var en moderat økning i ledigheten i september. Samtidig er det fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft. Vi regner likevel med at ledigheten vil fortsette å øke framover. Det skyldes i særlig grad at flere ukrainere registrerer seg hos Nav for å få bistand til å komme i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Økningen i antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er hittil i september på 1400 personer. Økningen kommer etter en nedgang på 500 personer i august.

73.600 personer totalt falt inn under begge kategoriene ved utgangen av september. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 21.500 delvis arbeidsledige. Det betyr at det nå er 95.100 registrerte arbeidssøkere hos Nav. Det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

