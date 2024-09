FHI: Fastleger bruker mye tid på psykisk sykdom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av 350 millioner konsultasjoner hos fastlegen i denne perioden var over 40 millioner konsultasjoner, eller én av ni, relatert til psykiske helseplager, ifølge forsker Fartein Ask Torvik ved Senter for fruktbarhet og helse i Folkehelseinstituttet (FHI).

Behovet for å oppsøke lege med psykiske helseplager forekommer i alle aldre, men toppen nås i 40-årene, hvor én av fem legebesøk handler om psykiske helseproblemer.

– Tallene fra denne studien forteller oss noe om hvor vanlig det er å oppsøke legen med psykiske helseutfordringer, og hvor mye tid en fastlege bruker på å gi psykisk bistand til sine pasienter, sier Torvik.

Psykiske helseplager var den tredje vanligste årsaken til at nordmenn oppsøkte legen (11,7 prosent). Muskel- og skjelettplager var på topp med 17,4 prosent, deretter hjerte- og karsykdommer med 12,1 prosent.

Depresjon, søvnforstyrrelser, stress og angst, hukommelsesproblemer og rusmisbruk var blant de vanligste psykiske helseutfordringene.

