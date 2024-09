Startet Spleis for å berge Protestfestivalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målet med Spleisen er å få dekket et økonomisk etterslep på rundt 200.000 kroner, som festivalen har slitt med i mange år.

Protestfestivalen har gått i økonomisk balanse fram til 2023, men i 2024 har den fått økt underdekning, blant annet på grunn av generelt økt kostnadsnivå, ifølge en presseuttalelse fra festivalens grunnlegger og leder, Svein Inge Olsen.

– Det innebærer at situasjonen per i dag er meget alvorlig. Det står om Protestfestivalens være eller ikke være, skriver Olsen, som også deler en kronikk. Der skildrer han hva festivalen har vært siden oppstarten for 25 år siden.

– Viktigheten nasjonalt er beskrevet av en rekke kjente personer. Sterkest inntrykk på meg gjorde Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås' ord til årets festival om at den var tidlig ute med aktuelle temaer, og blant de første til å ta tilbake religion i den offentlige samtalen, heter det i kronikken.

Det er ikke første gang Protestfestivalen har hatt et behov for støtte: I 2016 startet Jahn Teigen en pengeinnsamling til festivalen. Han stilte også opp år etter år med sang og i debatter, uten honorar, ifølge festivalens hjemmeside.

– Jeg er ikke optimist av natur, som ham. Men jeg har ikke gitt opp håpet om å komme helskinnet gjennom dagens krise og er ubeskjeden nok til å mene at festivalen trengs i den skjebnetid som Norden og verden befinner seg i, avslutter Olsen.

