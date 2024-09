Høyesterett slår fast dom mot lastebilsjåfør for uaktsomt drap

Føreren ble frikjent for uaktsomt drap i tingretten, samtidig som han ble dømt for uaktsom kjøring og brudd på vikeplikten. Statsadvokaten anket saken til lagmannsretten som fant ham skyldig. Førerens forsvarer anket dommen videre til Høyesterett på grunnlag av lovanvendelsen.

Straffen ble satt til 60 dagers fengsel, samt at den dømte mister førerkortet i tre år, skriver Høyesterett.

Ulykken skjedde i et trafikkert veikryss på St. Hanshaugen i Oslo, og en kvinnelig syklist døde i sammenstøtet med vogntoget. Sjåføren hadde fått grønt lys, svingte av til høyre og krysset syklistens bane. Hun lå i sykkelfeltet til høyre for vogntoget, og sjåføren hadde aldri sett henne.

Blant elementene som gjør at Høyesterett dømmer mot føreren, er at vogntoget hadde vikeplikt. Riktignok lå syklisten i dødvinkelen da sammenstøtet skjedde, men det hadde vært mulig for lastebilsjåføren å se henne i sidespeilet i om lag ni-elleve sekunder både før og etter at det ble grønt lys.

