Flere enn før overlever kreft i Norge

I fjor ble det registrert om lag 38.000 nye krefttilfeller her i Norge, og tre av fire overlever sin kreftsykdom, ifølge Kreftregisteret.

Dette skyldes ifølge Helsedirektoratet både økt fokus på forebygging, tidligere diagnostisering og at helsetjenesten har fått flere og bedre behandlingsformer for de ulike krefttypene.

Melanom i hud, ofte kalt føflekkreft, er den alvorligste formen for hudkreft og den kreftformen som øker mest i Norge. I 2023 fikk omtrent 3.000 personer føflekkreft i Norge, ifølge Kreftregisteret.

Dødelig føflekkreft

– Norge har høy dødelighet av føflekkreft sammenlignet med andre land, og det er derfor behov for økt bevissthet og kunnskap i befolkningen og blant fastleger, om risiko og faresignaler ved føflekkreft, sier divisjonsdirektør Hilde Myhren i Helsedirektoratet.

Kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne, ofte omtalt som eggstokkreft, er den sjette vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Overlevelsen for kvinner som får diagnosen er økende; fem års relativ overlevelse ble i 2023 estimert til 50 prosent på nasjonalt nivå.

Prostata-, bryst-, lunge- og tarmkreft er de fire vanligste kreftformene og utgjorde til sammen 46 prosent av alle krefttilfellene som ble diagnostisert i Norge i 2023.

Ni av ti overlever

I 2023 var forventet fem års relativ overlevelse for brystkreftpasienter 93 prosent, mens den var 96 prosent for pasienter med prostatakreft.

For tykk- og endetarmskreft var andelen som overlever i fem år eller mer estimert til omtrent 70 prosent.

Overlevelsen for pasienter med lungekreft har nær doblet seg de siste ti årene og var i 2023 estimert til 30 prosent. Årsaken til at så få overlever lungekreft sammenlignet med de andre vanlige kreftformene, er blant annet at lungekreft ofte oppdages for sent i sykdomsforløpet.

