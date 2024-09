Student anker dom etter knivangrep på UiO

– Han er rett og slett ikke enig i dommen. Han er for så vidt ikke enig i at det er et drapsforsøk heller, men har valgt å ikke anke den posten fordi han tviler på at han vil nå fram med det, sier mannens forsvarer, advokat Petar Sekulic, til Khrono.

Det var 24. august i fjor at den 24 år gamle studenten angrep to UiO-ansatte med en kniv. Angrepet skjedde etter at han hadde fått beskjed om at han hadde strøket på en konteeksamen. Det var under et møte med de to ansatte om hvorfor han hadde strøket, at knivstikkingen fant sted.

Den ene ansatte ble alvorlig skadet, mens den andre ble lettere skadet. Mannen anker nå den delen av dommen som omfatter angrepet mot sistnevnte.

– Han mener at skaden som skjedde ikke ble gjort med vilje, og var et rent uhell. Slik straffeloven er i dag kan man ikke dømmes for grovt uaktsom kroppsskade, som han mener at dette er. Det var heller ikke snakk om en betydelig skade, som også påtalemyndigheten har vært enig i, sier Sekulic.

Mannen anker også mot at fengselsdommen skal være forvaring.

– Det har også her blitt vurdert at man kan nå fram med en anke, sier forsvareren.

