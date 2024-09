Riksadvokaten henlegger Stavern-saken

– For å henlegge en sak under henvisning til at intet straffbart forhold anses bevist, kreves at etterforskningsresultatet med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling. Som et utgangspunkt kan man si at det må foreligge klare, konkrete opplysninger som taler mot straffskyld, heter det i beslutningen fra Riksadvokaten.

En mann i 50-årene ble 2. januar funnet død i en bolig i Stavern i Larvik. Hans samboer, en kvinne i 40-årene, ble drapssiktet og etterlyst internasjonalt. Kvinnen ble to måneder senere funnet død utendørs i et turområde.

– Etterforskningsresultatet i begge sakene peker altså klart i retning av at verken den avdøde mannen eller kvinnen er utsatt for en straffbar handling, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Lettelse

De etterlatte etter den avdøde mannen er svært lettet over henleggelsen, opplyser bistandsadvokat Sol Elden i en uttalelse til NTB.

– Det å vite at de avdøde ikke har vært involvert i hverandres død – og at dødsfallene skyldes tragiske omstendigheter – er en stor lettelse for de etterlatte, opplyser Elden.

– Riksadvokatens henleggelse setter et endelig punkt i en vond og vanskelig sak for alle de berørte.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer (+)

Leteaksjon i månedsvis

I månedsvis ble det gjort omfattende søk for å finne den savnede kvinnen.

Store mengder snø gjorde leteaksjonen krevende i vintermånedene. Det ble gjort flere dykkersøk i havnebassenget, samt ved turområder hvor samboerparet ofte gikk tur. Flere titalls frivillige deltok i søkearbeidene, deriblant de pårørende.

Kvinnen ble til slutt funnet død 13. mars av en turgåer like utenfor en sti nede ved vannet på Tenvikodden i Larvik.

I starten av politiets etterforskning fikk politiet kritikk av de pårørende i saken for å ha gått ut med ulike teorier om hva som kunne ha skjedd. Politiet beklaget deretter til de pårørende for håndteringen av saken

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)