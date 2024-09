Stami: En tredel av sykefraværet er arbeidsrelatert

Instituttet ser en økning i arbeidsrelaterte psykiske plager, spesielt blant yngre i arbeidslivet, skriver Stami i instituttets faktabok om arbeidsmiljø- og helse.

Det er imidlertid ikke bare yngre som sliter. I alle aldersgrupper er det økning i andelen som oppgir at de har psykiske plager som skyldtes forhold ved jobben.

I dag står muskel- og skjelettplager og psykiske diagnoser for over 60 prosent av legemeldt sykefravær over 16 dager. Over tid har andelen sykefravær på grunn av muskel- og skjelettplager minsket, mens andelen psykiske diagnoser har økt.

Det er arbeidere innenfor helse- og omsorgsnæringen som står for de fleste av sykefraværene knyttet til psykiske plager. Det er blant vernepleiere, sosialarbeidere og barnehagelærere at slike sykefravær forekommer oftest, ifølge Stamis rapport.

