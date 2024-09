Hele 11 av 15 bydeler i Oslo vil gå med underskudd i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Når Oslos byråd legger fram budsjettet for 2025 senere onsdag, er det varslet kraftige kutt på flere områder. Overfor E24 har finansbyråd Hallstein Bjercke (V) tidligere sagt at kommunen må «hakke vekk» utgifter for 2,3 milliarder kroner innen 2028.

Mye av underskuddene til bydelene skyldes økte sosialhjelpsutgifter, skriver Aftenposten. Avisens gjennomgang baserer seg i all hovedsak på bydelenes egne økonomiske kvartalsrapporter.

Prognosene viser at bydel Søndre Nordstrand kommer til å ha et merforbruk – altså underskudd – på hele 167 millioner kroner i 2024. Deretter følger bydel Østensjø med et ventet underskudd på 128 millioner kroner.

– Det er fullstendig uansvarlig å kutte i bydelsbudsjettene slik byrådet legger opp til, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleder i bystyret.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H), som har det politiske ansvaret for Oslos bydeler, peker blant annet på at Støre-regjeringen, med støtte fra SV, har endret inntektssystemet til kommunene med dramatiske konsekvenser for Oslo.

Korkunc mener samtidig at Sunniva Holmås Eidsvoll og SV må ta ansvar for den situasjonen kommunen er i.

– Det forrige byrådet Eidsvoll var en del av, budsjetterte med driftsmessig underskudd, sier han.

Bare fire av hovedstadens bydeler forventer å gå med overskudd. Det gjelder Nordstrand, Nordre Aker, Grorud og Frogner.

