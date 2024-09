Enighet på overtid i meklingen mellom oljearbeidere og Deep Ocean

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og partene satt i samtaler helt fram til klokken 2.45 natt til onsdag før det ble enighet.

– Vi har hatt to intensive og krevende dager hos Riksmekleren, der vi har hatt høyt fokus på å rydde i tariffmessige forhold som har blitt utvannet over flere år med dårligere tider. Vi har kjempet for å få på plass tunge tariffmessige endringer som legger føringer for bemanning i DeepOcean, samtidig har vi lagt vekt på å sikre medlemmene bedre forutsigbarhet i hverdagen, sier klubbleder Rune Hundhammer til foreningens nettsider.

Enigheten inkluderer blant annet et generelt lønnstillegg på 5,7 prosent, økt nattillegg og økt helligdagstillegg.

Safe (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren), er fagforeningen for blant annet dem som jobber på flerbruksfartøy til havs. Safe er tilknyttet hovedorganisasjonen YS. Arbeidere på flerbruksfartøyene jobber med inspeksjoner og reparasjoner under vann, ofte for olje- og gass industrien, men også for fornybar sektor.

Det er Safes lokale klubb for arbeidere som jobber for Deep Ocean, som forhandlet om offshoreavtalen. 322 medlemmer er omfattet av en direkteavtale med Deep Ocean.

