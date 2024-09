Personlig assistent-streik trappes opp

Seks ansatte fra Human Care og tre fra Norlandia Hjemmetjeneste BPA er de siste som legger ned arbeidet, skriver NRK.

Det betyr at det nå er totalt 19 brukerstyrte personlige assistenter som streiker etter at meklingen mellom Fagforbundet og NHO Geneo ikke nådde fram for to uker siden.

En av bedriftene som rammes av streiken, Humana Omsorg og Assistanse, har tidligere sagt at de mener streiken utgjør en fare for liv og helse, noe Fagforbundet avviser.

– Det som går på liv og helse vil selvfølgelig bli ivaretatt av helsetjenestene i kommunen, leder Mette Nord i Fagforbundet til statskanalen.

Brukerstyrte personlige assistenter skal hjelpe personer med langvarige spesielle behov med ulike ting i hverdagen, som for eksempel matlaging eller renhold.

– Vi beklager at denne streiken får negative konsekvenser for brukere og pårørende. Samtidig er dette en lovlig streik, så at en streik får konsekvenser er en del av vår samfunnsmodell, sier Sigurd Løkholm, forhandlingsleder for NHO Geneo, til samme kanal.

