Overleger skeptiske til hurtigtester for klamydia

– Det finnes en rekke useriøse aktører som selger hurtigtester for kjønnssykdommer på nett. Disse er ikke godkjente eller sikre i bruk, sier overlege Anne Olaug Olsen ved Seksjon for luft, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Klamydia er den mest utbredte kjønnssykdommen i Norge, med 28.000 smittede årlig. Spredningen av gonoré har også økt kraftig de siste par årene, skriver avisen. Samtidig viser tallene at stadig flere tester seg for disse kjønnssykdommene.

Det finnes flere hjemmetester der man sender inn testene for kontroll, men det er ikke disse Olsen først og fremst er skeptisk til. Det er hurtigtestene som lover svar på få minutter, som er problemet.

– Hurtigtester for klamydia er ikke til å stole på fordi de kan gi falskt negativt svar. Det gir falsk trygghet og er bortkastede penger, sier hun.

Hun får støtte fra overlege Åse Haugstvedt ved Olafiaklinikken, som rådgir ved, tester for og behandler seksuelt overførbare infeksjoner.

– Får man et positivt svar på en hurtigtest, må man uansett til lege for ny test og behandling. Dersom personen har plager, bør denne heller oppsøke lege raskt for å forhindre komplikasjoner eller avdekke en alvorlig sykdom, sier hun.

