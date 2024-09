Høyesterett: Bil inndras etter kappkjøring på E18

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den ulovlige kappkjøringen, som ifølge Høyesterettsdommen var organisert, foregikk fra Liertoppen i retning Drammen. Farten var til tider oppe i 180 kilometer i timen i en 100-sone.

– Høyesterett legger betydelig vekt på at første del av kjøringen var deltakelse i organisert ulovlig kappkjøring på offentlig vei. Denne type kjøring er et økende problem. Sterke allmennpreventive hensyn tilsier da at bilen inndras, skriver Høyesterett i dommen.

Etter kappkjøringen forsøkte bilføreren å stikke av fra en sivil politibil, fortsatt på E18, ifølge Høyesterett.

– Da ble gjennomsnittshastigheten hans over en strekning på mer enn ni kilometer målt til 211 kilometer i timen, skriver retten.

Det var to passasjerer i bilen.

I tingretten ble bilføreren dømt til fengsel i 60 dager. Han mistet også førerretten i 38 måneder og bilen ble inndratt. Han anket over inndragningen, men den ble opprettholdt i lagmannsretten og nå også i Høyesterett.

