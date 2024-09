Ordfører vil ikke lenger fjerne russiske gateskilt i Kirkenes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ordføreren i Sør-Varanger Magnus Mæland har tatt en helomvending i saken om gateskilt skrevet med kyrilliske bokstaver i Kirkenes, skriver Klassekampen.

Tidligere denne uken sa Mæland at han ville ta ned skiltene for å markere avstand til Putins regime.

Utspillet fikk krass kritikk, spesielt fra LO i Sør-Varanger, som i et innlegg på Facebook skrev at Mæland skaper splid i lokalsamfunnet og at «Mælands metode minner om Trump». De har i ettertid beklaget språkbruken i innlegget.

Nå har Mæland ombestemt seg. Til Klassekampen sier ordføreren at han ikke trekker utspillet, men at han legger ballen død.

– Jeg vil ikke gå videre med det, sier han.

Helomvendingen kommer etter press, men også fordi det er gode argumenter imot, sier Mæland.

– Jeg kan lytte og endre standpunkt. Det jeg ikke liker, er at debatten blir så polariserende.

