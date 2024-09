Norske militærfly levert til Argentina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det søramerikanske landet har kjøpt fire P-3 Orion maritime patruljefly fra Norge. Disse skal hjelpe Argentina med overvåking og innhenting av informasjon i landets store havområder.

– P-3 Orion har i flere tiår løst svært viktige oppdrag for Norge. Flyene holder fortsatt høy teknisk standard og blir en stor ressurs for Argentina i mange år fremover, ser Magnus Hansvold, sjef for materiellavhending i Forsvarsmateriell.

Avtalen om flykjøpene kom i havn i oktober i fjor og er verdt mellom 600 og 700 millioner kroner, ifølge Forsvarsmateriell. Etaten skal hjelpe Argentina å ta flyene i bruk.

