Vil at europeiske land skal stanse sosiale ytelser til ukrainske menn i vernepliktig alder

I helgen gjestet Polens utenriksminister Radosław Sikorski Ukraina. Der benyttet han anledningen til å komme med et forslag som han mener vil hjelpe Ukraina med å innkalle flere tropper til krigen mot Russland.

– Europeiske regjeringer bør stanse sosiale ytelser til ukrainske menn i vernepliktig alder som oppholder seg i deres land, skriver han i en uttalelse på X.

Ifølge Reuters mener Sikorski at en stans i sosiale ytelser til ukrainske mannlige flyktninger også vil være til fordel for vestlige land.

– Slutt å betale trygdeutbetalinger til folk som er vernepliktige i Ukraina. Det bør ikke finnes noen økonomiske insentiver for å unngå verneplikten i Ukraina. Det er ikke en menneskerett å få betalt for å unngå verneplikten, for å forsvare landet sitt. Vi i Polen gjør ikke det, sa han under en konferanse for internasjonale ledere i Kyiv, ifølge Reuters.

Sikorskis uttalelser ble ønsket velkommen av Ukrainas nye utenriksminister, Andrii Sybiha, som sa at han støtter ideen og mener det er på tide å vurdere tiltak for å få stridsdyktige ukrainske menn tilbake til hjemlandet.

– Det er på tide å ta opp spørsmålet om EU bør utvikle programmer for å sende ukrainere hjem, sa han ifølge Reuters.

Ifølge statistikk fra UDI ble det registrert 3.607 søknader om kollektiv beskyttelse fra voksne, ukrainske menn fra januar til august i år. Dette inkluderer menn som er utenfor vernepliktig alder.

