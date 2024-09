Equinor vraker planer om eksport av hydrogen – opposisjonen reagerer

– Når vi nå ser at verken rammevilkårene er til stede, tilbudssiden og etterspørselssiden mangler, så klarer vi ikke å løfte en så stor investering som rør for transport av blått hydrogen til Europa vil være, sier pressetalsperson i Equinor Magnus Frantzen Eidsvold til Energi og Klima.

Opposisjonen reagerer

Både Høyre og Miljøpartiet De Grønne reagerer på Equinors beslutning.

– Jeg forventer at Støre svarer på hvorfor nok et prestisjeprosjekt, som han selv har gått i bresjen for, nå ikke realiseres, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) i en kommentar til NTB.

MDGs partileder Arild Hermstad betegner det som nok et skudd for baugen for regjeringens forsøk på å grønnvaske norsk klimaskadelig energi.

– Hver gang det avdekkes at regjeringens argumenter for at akkurat Norge må lete etter mer olje og gass er svake, finner regjeringen på nye påskudd. Det er på tide å holde opp med dette, og heller komme i gang med en plan for å fase ut norsk olje og gass, sier han.

Ansett som klimavennlig

Blått hydrogen er hydrogen som produseres ved å bruke naturgass med karbonfangst og lagring. Hydrogen har blitt ansett som et klimavennlig drivstoffalternativ, ettersom det bare slipper ut vanndamp. Hvor klimavennlig hydrogen egentlig er, avhenger av hvordan det blir produsert.

I 2023 undertegnet Equinor og det tyske energiselskapet RWE en intensjonsavtale som blant annet innebar produksjon av blått hydrogen for eksport til Tyskland. Denne delen av avtalen er lagt bort, men Equinor sier at de opprettholder samarbeidet med det tyske selskapet.

