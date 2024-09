Kronprinsen fortsatt taus om Høiby-saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siktelsen mot Høiby ble utvidet nylig til å omfatte mishandling i nære relasjoner, noe som er mer alvorlige forhold enn den tidligere siktelsen som handlet om kroppskrenkelse og skadeverk.

Kronprinsen besøkte torsdag spisesalen på Freias sjokoladefabrikk sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Han ville ikke kommentere Høiby-saken til de frammøtte pressefolkene.

– Jeg tror ikke det er tid og sted for å si mer om det nå, sa han ifølge TV 2.

Kronprinsen har tidligere kun kort kommentert saken mot stesønnen. Den 26. august beskrev han saken som alvorlig, og at han hadde tillit til at politiet håndterte det på en god måte. Han erkjente også at saken kan ha innvirkning på nordmenns oppfatning om kongehuset.

– Det er klart vi står tett på. Vi har visst det Marius har fortalt oss og visst om en del av disse problemkompleksene, svarte kronprinsen på spørsmål om i hvilken grad kronprinsparet hadde vært kjent med Høibys rusproblemer.

Høiby ble pågrepet forrige fredag på en hytte på Skeikampen, men ble løslatt dagen etter. Hans advokat Øyvind Bratlien uttalte til NRK søndag at klienten ikke hadde tatt stilling til de øvrige siktelsene, men at han avviste å ha brutt besøksforbudet han var ilagt.

