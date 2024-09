Fire varetektsfengslet etter skytingen i Haugesund

Totalt sju menn er siktet etter hendelsen, ifølge NRK. Torsdag ble fire av sju varetektsfengslet i fire uker. Tre av dem er siktet for drapsforsøk og én for grov kroppsskade.

Politiet mener alle fire er del av et kriminelt miljø og at det var et oppgjør mellom to grupperinger som var avtalt på forhånd. Flere personer skal i forkant av hendelsen ha avtalt å møtes på Haraldsvang i Haugesund.

Ifølge kjennelsen mener politiet at mannen i 20-årene, som er siktet for grov kroppsskade, skal ha leitet etter eller hatt befatning med skytevåpen på åstedet senere samme kveld. Mannens forsvarer, Eirik Helland, sier til NRK at siktede ikke erkjenner straffskyld og at de vurderer å anke dommen.

Heller ikke de tre som er siktet for drapsforsøk erkjenner straffskyld. En av disse, en mann i 30-årene, har forklart at han ikke kjenner fornærmede fra før. De to andre er begge i 20-årene. Han ene mener han handlet i selvforsvar.

