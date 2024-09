En syk nasjon?

Sykefraværet øker. I andre kvartal i år var fraværet på 7,1 prosent, det høyeste på 15 år. Det betyr at 10,6 millioner dagsverk gikk tapt til sykdom i perioden fra april til juni. Det er dårlige nyheter, og enda mer nå som IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv med plass til flere skal reforhandles av partene. Forhandlingene begynner til uka.

Det er viktig at vi alle bidrar med det vi kan om vi skal beholde velferdsstaten vår.

Høyresiden har vært på offensiven i sommer, og vil sykelønna til livs. Drømmen er tydeligvis å få innført en såkalt karensdag etter svensk modell, der arbeidstakeren ikke får lønn den første sykedagen. I Norge får vi betalt fra første sykedag. NHO sier i forkant av forhandlingene at de ikke vil skrive under på en ny IA-avtale om dagens sykelønnsordning ligger fast de neste fire årene.

Sykelønnsordningen er avgjørende for den økonomiske sikkerheten til arbeidstakere, og for å unngå for store forskjeller i landet vårt. De best betalte jobbene er gjerne de stillingene der man kan benytte seg av hjemmekontor. Dermed vil en karensdag ramme skjevt – noen kan jobbe hjemmefra tross sykdom, mens andre må melde frafall.

Derfor er det så viktig at vi klarer å bekjempe det økende sykefraværet. En fortsatt økning vil gi ammunisjon til kreftene som ønsker å kutte i sykelønna. Det norske samfunnet trenger dessuten så mange hender som mulig i arbeid. I dette perspektivet er både det korte og det lange sykefraværet, i tillegg til alle i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet, en utfordring vi som samfunn må ta tak i.

Fredag lanserte regjeringen meldingen «En forsterket arbeidslinje – flere i jobb og færre på trygd», som adresserer nettopp disse problemstillingene. Ett av de konkrete forslagene for å gjøre det attraktivt å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, er å innføre et lønnstilskudd. Det innebærer at staten betaler deler av lønna, mens arbeidsgiveren tar resten.

Det er flere problematiske sider ved et slikt forslag. Vi frykter at det kan utnyttes av arbeidsgivere som ser sitt snitt til å få billig arbeidskraft, og er dessuten bekymret for hva det gjør med kraften til fagbevegelsen og lønnsdannelsen i bedrifter som benytter seg av ordningen.

Det er likevel positivt at regjeringen våger å tenke nytt om hvordan vi kan få så mange som mulig ut i arbeid. Vi håper både ordningen med lønnstilskudd og flere andre av forslagene i meldingen blir testet i praksis så snart som mulig. Det er viktig at vi alle bidrar med det vi kan om vi skal beholde velferdsstaten vår.

