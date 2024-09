Guttene har dårligst snitt på nesten alle ungdomsskolene i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser listen over grunnskolepoeng som er hentet fra Utdanningsdirektoratet, skriver Aftenposten.

Tallene skiller seg ikke ut fra landet for øvrig – jentene har høyere snitt enn guttene, uansett fylke. På landsbasis ligger jentenes snitt for 2023-2024 på 44,3 grunnskolepoeng, noe som er 4 poeng over guttenes snitt.

I Oslo er snittet til jentene 45,8, mens guttene har 42,6.

Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet og danner grunnlag for opptak til videregående skole.

