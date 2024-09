Ulstein: Bollestad har vært klar over tilbakemeldinger om lederstil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Olaug vet jo at hun har fått tilbakemeldinger gjennom flere år knyttet til hennes måte å være leder på, og at det har vært slitasje på tillit og folkene rundt. Så det var ikke veldig overraskende for henne, tror jeg, sa Ulstein på NRKs Debatten tirsdag kveld.

Kort tid før hadde Bollestad uttalt at hun var overrasket over at det var kommet slike tilbakemeldinger.

For Ulstein kom Bollestads oppfatning som en overraskelse.

– Når det som blir sagt er at det oppleves som en maktkamp og et kupp og at vi ønsker å presse henne ut, må jeg være veldig tydelig på at det er ikke noe jeg kjenner i det hele tatt.

Den fungerende partilederen avviser at de brukte varselet mot henne som et maktmiddel for å få henne til å gå av.

– Både jeg og de andre som var involvert var veldig var veldig tydelig på at vi ønsket at hun skulle komme raskt tilbake da hun ble sykmeldt, og at vi på ingen måte har ønsket å presse henne til å gå av.

Ulstein ble spurt av programleder Fredrik Solvang om han ønsket ledervervet for seg selv, noe han avviste.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende