Oslo kommune støtter forslag om makspris på drosjer

Regjeringen foreslår et pristak for å unngå sjokkpriser og hindre useriøse aktører. Oslo kommune støtter forslaget, skriver NRK.

I sitt høringssvar skriver byrådet at dette bedre vil kunne ivareta forbrukerne og styrke tilliten til drosjemarkedet i Oslo.

Regjeringen foreslår en maksimal takst på 16 kroner og 70 øre per kilometer. Maksprisen skal kun innføres i ett år.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) viser til at kommunen har mottatt et økt antall klager fra drosjekunder etter frislippet i drosjemarkedet i 2020. Hovedvekten av klagene er knyttet til prisen for drosjeturen.

