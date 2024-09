Mann pågrepet for trussel mot Nora Haukland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen ble pågrepet mandag ettermiddag og er samtidig siktet for omtrent 20 andre trusler, opplyser politiadvokat Andrea Finckenhagen til TV 2.

– Det var en helt rolig pågripelse uten dramatikk. Politiet er godt kjent med denne personen fra tidligere, selv om han ikke er straffedømt, sier hun til kanalen.

Tirsdag ettermiddag skal mannen fremstilles for varetektsfengsling. Siktede er foreløpig ikke avhørt, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsene.

Hauklands bistandsadvokat John Christian Elden sier til TV 2 at de er fornøyde med hvor raskt politiet har reagert på truslene, som han beskriver som grove.

Det var søndag at Elden opplyste at influenseren hadde mottatt trusler i forbindelse med at hun har status som fornærmet i en av sakene mot kronprinsessens eldste sønn, Marius Borg Høiby.

– Hun har fått trusler som går på at hun og Juliane Snekkestad (annen fornærmet i saken, red.anm.) må trekke anmeldelsene sine. Det er alvorlig i en sak som omhandler vold i nære relasjoner, der det er viktig at fornærmede føler seg trygg, sier Elden til kanalen.