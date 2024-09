Kong Harald markerte sesongslutt for kongeskipet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dronning Sonja og kronprins Haakon var også til stede på debarkeringen, som altså betyr å forlate et fartøy. Sesongstarten for kongeskipet markeres ved at kongen embarkerer skipet på våren.

Sesongen har bydd på flere fylkesturer rundt om i landet, og skipet ble senest brukt for noen uker siden da kongeskipet lå ankret opp i Geiranger da prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett giftet seg. Kongefamilien brukte skipet som base under oppholdet.

Kongeskipet Norge ble bygget i England i 1937. Ti år senere ble skipet, som på den tiden het Philante, gitt som gave til daværende kong Haakon i anledning hans 75-årsdag. Det skjedde etter en landsomfattende innsamlingsaksjon, og skipet var således en gave fra folket.

Det norske kongeskipet er ett av verdens to gjenværende kongeskip, etter at det britiske kongeskipet Britannia ble tatt ut av drift i 1997. Det andre er det danske kongeskipet Dannebrog.

