Et alvorlig tilbakeslag for norske menn

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Sommeren for snart to år siden kom den lille bulldoseren til verden. I starten var det bare Frøya, Synnøve og meg i en boble på barselhotellet på Ahus. Fra dag én har foreldreskapet vært et fellesprosjekt. Kona som spurte meg om når Frøya trengte amming, jeg som spurte kona om hun kunne ta legging. Og Frøya som spør etter oss begge når besteforeldre stiller opp.

Dette hverdagslige familielivet mellom husets fire vegger har vært et resultat av villet politikk. En vilje til å gi far og mor en likeverdig plass i hjemmet. For oss har det betydd en likeverdig rolle i lille Frøyas liv. Utvidelsen av farsrollen ville ikke skjedd uten fedrekvotens inntog på 90-tallet og utvidelsen av den fram til i dag.

Nå er fedrekvoten og dermed fars rolle truet. Høyre vedtok på sitt landsmøte denne våren å redusere kvoten fra 15 til 10 uker. Det største partiet på borgerlig side, Fremskrittspartiet, ønsker å avvikle hele kvoten. Det samme gjelder Kristelig Folkeparti som snur og følger FrPs linje: Fedrekvoten skal vekk.

Jeg forstår at man kan la seg friste til å argumentere med «familiens frihet». At det er frihet når foreldrene selv kan velge hvordan de skal fordele permisjonen. Men ser man nøyere etter, forteller tallene en annen historie.

Etter valget i 2013 reduserte den borgerlige regjeringen fedrekvoten fra datidens 14 til 10 uker. I perioden etter kan man se en klar nedgang i antall uker som far tilbrakte sammen med barnet. Andelen fedre som tok ut lengre permisjon enn ti korte uker, var blitt halvert innen 2017.

I 2017 sikret SV, Sp, Venstre og KrF flertall for Arbeiderpartiets forslag om å øke kvoten til 15 uker – og hva skjedde så? Far begynte igjen å ta ut sin økte andel.

Poenget finner vi her: Undersøkelser viser at fedre synes at kvoten på 15 uker er passe lang. Likevel tar altså far ut færre uker hvis kvoten blir mindre. Kutt i fedrekvoten svekker med andre ord fars reelle frihet til å tilbringe mer tid med barna. Og like viktig: Barnets mulighet til å være sammen med pappaen sin.

Samtidig fører kvotekuttet til mindre frihet og muligheter for kvinner i arbeidslivet. Vi vet at kvinnenes lønnsutvikling svekkes mot mannens først etter at par får barn. Mange kvinner frykter at karrieren vil stagnere i slutten av 20- og 30-årene. Det er all grunn til å tro at flere vil kjenne på dette hvis fedrekvoten kuttes.

Tradisjonelle forventninger om far som forsørger og mor som omsorgsperson befester seg hvis far igjen skal ta ut mindre permisjon. Ved fjerning av fedrekvoten vil trolig fedre med baby i barnevogn igjen bli sett annerledes på enn når mor går tur med ungen.

Én ting er at far og mor taper. Enda verre er det at barna vil tape på redusert fedrekvote.

Forsker Kristin Berg Nordahl fra Universitetet i Bergen skriver at det ikke hjelper å være en sensitiv og oppmerksom far hvis du er lite sammen med barnet ditt. Det første leveåret er spesielt viktig, forklarer hun til Forskning.no. Og det stopper heller ikke der. I familier med en mor og en far som deler permisjonen likere, får man også en mer likestilt relasjon i årene etter.

Internasjonale undersøkelser viser nemlig at fars engasjement har gitt færre atferdsproblemer, bedret helse og styrket sosial kompetanse hos barna. En engasjert og tilstedeværende far kan også veie opp for de negative innvirkningene dersom mor er deprimert. Denne avisen skrev nylig at inntil 15 prosent av norske mødre opplever depresjon etter fødsel. Det er 8000 kvinner årlig. Vi må ta dette aspektet av kvinnehelsen på alvor.

Om ikke det skulle være argument nok: En svensk studie fra 2020 viste i tillegg at fedrene som tar hele sin permisjon eller mer, er mindre stresset og tryggere i foreldrerollen. De var også lykkeligere i parforholdet – og det er bra for alle.

Med dette i mente er det relevant å stille spørsmålet: er det slik at høyresiden vil svikte norske familier igjen? Partienes høyeste organ, landsmøtene, har talt, og de hakker løs på fedrekvoten. På meg virker det som de aller fleste er fornøyd hvordan det fungerer i dag.

Tre måneder før valget i 2025 er det kun Venstre på høyresiden som ønsker å beholde dagens ordning. Med en blå regjering vil hundretusenvis av norske fedre etter alle solemerker rykke tilbake til situasjonen vi hadde på 90-tallet. Med en betydelig mindre fedrekvote.

Tut tut! Frøya kjører rundt med leketrallen og dinosaurene som passasjerer. I det siste har også dukka fått ligge oppi og hun har pyntet med et kjøkkenduk så tralla ser litt mer ut som en vogn. I september skjer noe viktigere enn stortingsvalget. Frøya får en lillesøster.

Nykommeren og alle andre barn fortjener noe så grunnleggende som en god permisjonstid med begge sine foreldre. En spent og takknemlig pappa rusler bak i rolig tempo.