Kinas nye gull skal temme store og små

Bayan Obo er verdens største gruve for sjeldne jordarter. Her utvinner Kina sitt nye gull, skriver Torbjørn Færøvik. FOTO: Ap / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For åtte hundre år siden galopperte Djenghis Khans hester over slettene i Indre Mongolia. I dag ville de risikert å forsvinne i et ubegripelig stort hull. Bayan Obo er verdens største gruve for sjeldne jordarter. Her utvinner Kina sitt nye gull – et våpen som skal temme mektige fiender og tvinge dem til å slutte fred.

Bayan Obo-gruven er et dagbrudd hvor flere tusen arbeidere svetter til alle døgnets tider. De første funnene ble gjort på 1930-tallet, men først de siste tiårene er det blitt fart over utvinningen. «Midtøsten har olje, men vi har sjeldne jordarter», skal partinestor Deng Xiaoping ha sagt i 1992.

Mens verden rystes av Trumps dårskap, bruker Kina sin dominans til å legge press på sine motparter.

Kina produserte i fjor rundt 70 prosent av verdens sjeldne jordarter (REE). I tillegg sto landet for nesten 90 prosent av den raffinerte produksjonen, en prosess som krever fagkunnskap og store investeringer. Nå, mens verden rystes av Donald Trumps dårskap, bruker Kina sin REE-dominans til å legge press på sine motparter, ikke minst USA.

Annonse

Da Trump rykket inn i Det hvite hus i januar i år, ga han inntrykk av at Kina skulle bli en lett match. Men da kineserne gjengjeldte Trumps skyhøye tollsatser med å redusere sin REE-eksport, fikk pipen en annen lyd. Amerikanere med innsikt og analytiske evner visste naturligvis hva som ville skje. Men Trump ville ikke lytte til dem, fordi han – som det selverklærte geni – visste best.

Konfrontasjonen endte med et kompromiss. Trump senket tollsatsene, og Kina gjenopptok eksporten.

Vi nærmer oss 1. august, som er deadline for USAs pågående handelsforhandlinger. I Asia er flere viktige land, blant dem Japan, Indonesia og Vietnam, allerede i mål. USA har også inngått en rammeavtale med Kina, men det gjenstår å fylle den med innhold. Når dette skrives, sitter Trumps finansminister Scott Bessent i forhandlinger med He Lifeng, en av Kinas fire visestatsministre, i Stockholm.

Forhandlingene vil trolig ende med en uttalelse om at partene har gjort nye fremskritt. Men den økonomiske og politiske tautrekkingen mellom verdens to viktigste land har bare så vidt begynt, og de kinesiske lederne har slett ikke til hensikt å gi seg. Trumps daglige ytringer forteller dem at de står overfor en intellektuelt underlegen motstander. De leser også om støyen han har skapt i sitt eget land og vet at han sitter på lånt tid.

Annonse

Dette tidsvinduet vil Kina bruke godt. Først og fremst til å drøye alle forhandlinger med USA, dernest til å styrke sin egen posisjon ved å bygge stein på stein. De vil også grave seg dypere ned i Bayan Obo. Ifølge eksperter utgjør de kjente mineralforekomstene 44 millioner tonn, nok til å holde det gående inn i den fjerne fremtid. På flybilder fremstår gruven som et gigantisk sår i et ellers tørt landskap. Arbeiderne har allerede gravd seg tusen meter ned, og enda dypere skal de.

I vår moderne tid er sjeldne jordarter en uunnværlig ressurs. Uten dem stanser de fleste hjul. Mange blir derfor skremt ved tanken på at Kina har skaffet seg et nesten-monopol, og at landet vil beholde det i mange år framover. USA produserte i fjor beskjedne 45.000 tonn uraffinert REE, mot Kinas 270.000 tonn. Nesten all amerikansk produksjon skjer i Mountain Pass i California. Nye gruver er under utvikling, og geologer arbeider på spreng i håp om å gjøre drivverdige funn. Men ting tar tid.

Mens Kina tidlig forsto betydningen av å satse på utvinning og raffinering av sjeldne jordarter, sov USA i timen. Hvorfor? I dag hagler beskyldningene på kryss og tvers. Mye av årsaken til Kinas suksess er utvilsomt den kinesiske ettpartistatens evne til å tenke langsiktig. Prioriteringer kastes ikke over bord hvert fjerde eller femte år.

Med tiden vil Kina få konkurranse fra flere land. Brasil, India og Australia sies å ligge først i sporet, etterfulgt av Russland, Vietnam og USA. Det mye omtalte Fensfeltet i Telemark antas å være det største i Europa, men regjeringen har ennå ikke fattet noe vedtak om hva som skal skje. Europa ligger i det hele tatt tynt an, og EU har ennå til gode å utvikle en tydelig strategi for å skaffe seg stabil tilgang på sjeldne jordarter.

Annonse

Amerikanerne kan for sin del trøste seg med at de har noe som Kina ikke har, nemlig verdens mest avanserte KI-brikker (kunstig intelligens). Brikkene utvikles hovedsakelig av Nvidia, et selskap i sterk vekst. Selv om de produseres på Taiwan, er de bitte små «frøene» mektige våpen i USAs dragkamp med Kina. Men hvor lenge? Saken er at Kina haler innpå USA på alle områder, også dette. Om få år risikerer USA å miste sitt KI-forsprang, mens Kina vil beholde sitt solide grep om produksjonen av sjeldne jordarter.

Det betyr at stadig flere land må forberede seg på å gjøre «koutou» (bukke og skrape) for Kina for å overleve i en høyteknologisk tidsalder.

«Beijings restriksjoner på eksport av sjeldne jordarter har på en brutal måte avslørt vestlige lands avhengighet av Kina», konstaterte Reuters økonomimedarbeider Andy Home for halvannen måned siden. «Nå er mange i panikkmodus, og flere er blitt tvunget til å stanse eller redusere viktig produksjon».

I USA begynte produsenter av biler, fly og forsvarsmateriell å ane uråd, og tunge delegasjoner bega seg til Washington for å snakke Donald Trump til rette. De ble åpenbart hørt. Før måneden var omme, kunngjorde USA og Kina at de var blitt enige om å redusere konfliktnivået og gjenoppta handelen med de kritiske varene. Nvidia får riktignok ikke lov til å selge sine mest avanserte brikker til kineserne, bare de nest beste. Men for Kina er det bedre enn ingenting.

Annonse

Ved Bayan Obo-gruven blafrer Kinas røde flagg i sommerbrisen. «Velkommen til de sjeldne jordarters hjemby», står det skrevet på den bueformede porten. Utenlandske besøkende har beskrevet det menneskeskapte krateret som uvirkelig. Arbeiderne bor bare kilometer unna det farlige mineralstøvet, og mange kjemper med store helseproblemer. Området er i realiteten en miljøkatastrofe av de sjeldne.

Men for Kina handler Bayan Obo om noe større: å vinne vår tids viktigste kappløp.