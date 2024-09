Støre skrøt av nye politifolk – de fleste var sommervikarer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under partilederdebatten 15. august sa Støre: «Det er 370 flere politifolk i byene og områdene som er mest berørt».

Utsagnet var korrekt der og da, men 315 av politifolkene hadde sommerjobb og resten var også midlertidig ansatt, ifølge Aftenposten. Mange av dem hadde sin siste dag på jobb dagen etter partilederdebatten.

Statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor bekrefter at Støre visste at mange av årsverkene var sommervikarer.

«Statsministeren var kjent med at antallet ansatte i politiet over sommeren hadde økt med 370 politiårsverk, og at mange av disse var sommervikarer. Det var i vår usikkerhet om flere viktige sommervikariater kunne fylles i politiet,» skriver han til Aftenposten.

Høyre mener Støre forsøker å tåkelegge situasjonen.

– Dette er sterkt misvisende tall. Statsministeren sjonglerer med tall og fakta for å skape et penere bilde enn virkeligheten er. I en verden med fake news må vi snakke om reelle, sammenlignbare tall, sier partileder Erna Solberg.

Også MDG reagerer.

– Det er uredelig av Støre å gi inntrykk av at regjeringen satser på flere politifolk ved å late som om sommervikarer er det samme som en permanent stilling. Det er det åpenbart ikke, sier justispolitisk talsperson Oda Pettersen til NTB.

