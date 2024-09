Holmlia (Dagsavisen): – Vi begge vokste opp i samme kommunaleleilighet. I dag står jeg her, mens han ble skutt på åpen gate, forteller Abdullah Alsabeehg tidligere varaordfører og nå nestleder i bystyregruppa til Ap i Oslo.

Gutten han snakker om het Hamse Hashi Adan. Han rakk å bli 20 år før han ble skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i 2021.

Bare noen få dager etter drapet ble Alsabeehg varaordfører i Oslo.

– Livet er så tilfeldig. Vi må gi alle de samme mulighetene, slik at tilfeldigheter har minst mulig å si, sier Alsabeehg til Dagsavisen.

Mortensrud-drapet Det var 7. oktober 2021 at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Han møter Dagsavisen på Holmlia. Her er han oppvokst, sammen med seks andre søsken. For å få bort de «tilfeldighetene» har han nå ledet en arbeidsgruppe i Oslo Ap og lagt fram 46 konkrete tiltak i kampen mot organisert kriminalitet og utenforskap.

– Debatten om kriminalitet har stagnert litt. Den ene politikeren sier at bakgrunnen til de som driver med kriminalitet er viktig, andre mener at man må slutte å legge ned fritidsklubber. Svaret er nok ikke så enkelt. Jeg tror at vi må se på et større bilde her, sier Alsabeehg.

Ønsker støtteordning

I rapporten som heter «Trygghet for alle, – kampen mot organisert kriminalitet og utenforskap» har Arbeiderpartiet i Oslo nå tatt fram fire pilarer som de mener bør styrkes for å forhindre utenforskap og kriminalitet.

Den første pilaren handler om forebygging i alle ledd. Her ønsker de å styrke barnehage, skole, barnevern og forebyggingsarbeidet i politiet.

Et av tiltakene som de ønsker er å tilby er en universell ordning med gratis kjernetid i barnehagene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

Det har tidligere kommet fram at i bydel Stovner går bare 61 prosent av barn mellom ett og tre år i barnehagen. Til sammenligning går ni av ti barn i barnehage i Bydel Vestre Aker.

– Man kan allerede i barnehagen se på barnets utvikling, og ikke minst så forhindrer man utenforskap. I skolen ønsker vi å opprette et ambulant team mot mobbing, vold og trusler som kan rykke ut og bistå både ved enkelthendelser og over lengre tid ved behov. Det å håndtere utfordringer tidlig er viktig, sier han.

Holmlia togstasjon Abdullah Alsabeehg er vokst opp på Holmlia sør i Oslo. (Berit Roald/NTB)

Under deres arbeid med rapporten kommer det fram at flere foreldre påpeker på at de blir koblet inn sent. Foreldre opplever at politiet har visst mye om deres barn, men at denne informasjonen ikke blir delt med dem før barna blir pågrepet for å ha begått alvorlig kriminalitet

– Her er det en stor svikt. Vi må sikre bedre kommunikasjon mellom skole, barnevern, politi og foreldre. Det er viktig å tydeliggjøre regelverket om taushetsplikt, og om nødvendig endre loven for å sikre nødvendig informasjonsutveksling mellom alle aktører, sier han.

En annen utfordring som kom frem, var at det er vanskelig for foreldre å flytte for å skifte miljø rundt barnet deres. Derfor mener utvalget som har jobbet med rapporten at det må etableres en egen statlig ordning for å hjelpe disse familiene som ønsker å flytte til et annet sted for å hindre at deres barn begår gjentatte lovbrudd. Gjennom en slik støtteordning kan man hjelpe de ut av miljøet med økonomi eller annen form for støtte.

– Dette er kanskje et av våre mest radikale forslag. Det handler rett og slett om at ofte så må man bytte miljø. Det kan være situasjoner der ungdommen har blitt tatt med store verdier og bakmennene vil ha de verdiene tilbake, eller at man er redd for å bli rekruttert til samme miljø igjen. Ofte står foreldre i en slik situasjon der de ikke kan få til god oppfølging av egne barn uten å få hjelp, forteller han.

Nye utfordringer

Alsabeehg sier at for å bekjempe kriminalitet og utenforskap må det til god og myk forebygging sammen med hardere tiltak. Altså alt fra utfordringer knyttet til oppvekst til et handlekraftig politi og rettsvesen.

Derfor handler den andre pilaren i deres rapport om tiltak som skal gjøre det lettere å bekjempe kriminalitet.

Noe av bakgrunnen for dette ifølge han er at kriminalitetsbildet har forandret seg. Derfor vil de styrke arbeidet i politidistriktene for å avdekke hvitvasking gjennom kryptovaluta, samtidig må det bli et bedre samarbeid mellom Økokrim og politidistriktene i saker der det potensielt er svarte penger i omløp. Og ikke minst styrke det internasjonale politisamarbeidet mot kriminelle nettverk.

Den nye rapporten til Kripos om kriminelle nettverk i Norge slår fast at organisert kriminalitet vil utgjøre en «betydelig trussel for Norge». Én av hovedtruslene er at Norge kan bli et stoppested for narkotika på vei til andre land.

– Vi må gjør noe med tilgangen på narkotika. Vi er kanskje ikke den naturlige transittland for narkotika, men faktumet er at alle andre havner i Europa har skjerpet sin rutiner, og det gjør ikke vi. Vi har blitt et smutthull for kriminelle der de kan drive sin virksomhet. Vi må henge med i utviklingen. Tiltak ved Oslo Havn viktig, da mer enn femti prosent gods til Norge går gjennom Oslo conteinerhavn. Det må investeres i en permanent skanner slik at vi ikke opplever lange perioder uten skikkelig utstyr til å avdekke narkotika og ikke minst ha flere kontroller, sier han.

Abdullah Alsabeehg tidligere varaordfører og nå nestleder i bystyregruppa til Ap i Oslo. (Hina Aslam)

Fokus på hardere tiltak

Mens Alsabeehg går rundt med Dagsavisen på slep, karakteriserer han sin oppvekst på Holmlia som turbulent.

– Benjamin gikk på samme skole som meg. Det er klart at en slik hendelse preget alle som bor her, forteller han.

15 år gamle Benjamin Hermansen ble knivstukket til døde av nynazister på Holmlia sør i Oslo i januar 2001.

– Da vi mistet han, mistet vi tryggheten også. Noen turte ikke å gå ut alene og andre bar på kniv. Noe av det som hjalp var jo tilstedeværelse av politiet. Det ble satset ekstra på bydelen da siden det var en spesiell situasjon. Disse satsingene må ikke komme og gå, men vedvare for å forebygge før det er for sent, sier han.

Minnesmerket etter Benjamin Hermansen, som ble knivdrept av nynazister på Holmlia i 2001. (Fredrik Hagen/NTB)

Derfor mener han at den tredje pilaren, som handler om å styrke lovverket og rettsvesenet for å bekjempe kriminalitet, er viktig.

– Skal vi lykkes med å bekjempe kriminalitet må vi sikre et rettsvesen og lovverk som responderer raskt og gir gode rammer. Hurtigløp som sørger for at kriminelle blir dømt raskt, og god kriminalomsorg, er helt avgjørende for å få folk ut av kriminalitet. Alle skal få en ny sjanse til å lykkes, mener han.

Derfor foreslår de å bygge opp sikkerhetshjem for unge, som skal være et mindre institusjoner hvor det vil være lov å låse dører i visse tidsrom.

– Dette skal ikke være barnefengsler og stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Dersom en slik institusjon blir etablert i fremtiden, må det på forhånd utredes godt. Utredningen må ta for seg de menneskerettslige sidene ved innlåsing av barn under kriminell lavalder. Målet må være å beskytte barn som rømmer fra barnevernsinstitusjoner, og utsetter seg selv for rusmisbruk, overgrep og prostitusjon, forteller Alsabeehg.

Et utvalg har blitt satt ned av regjeringen til å utredet muligheter for en slik institusjon.

Alsabeehg forteller at mye av problemet for unge personene er lediggang noe av det som driver de inn i kriminelle gjenger.

Derfor anbefaler ressursgruppa i Oslo Ap et prosjekt som går ut på ut at de mest aktive ungdommene i en viss alder blir fulgt opp nærmest 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for å sikre at de har aktiviteter å gå til.

Ikke minst mener han at det er viktig å se på hvordan man kan forebygge gjentakende kriminalitet.

– Ofte er det slik at aktører fra samme kriminelle nettverk soner sammen. Dette er på grunn av mangel på fengselsplasser på Østlandet, slik blir muligheten for rehabilitering i fengslene svekket, sier han, og legger til at kriminalomsorgen, kommunen og politiet må jobbe sammen med et felles mål om å forhindre at personer fortsetter å begå straffbare handlinger.

Rapport: Geografiske forskjeller

Alsabeehg som er oppvokst i Holmlia viser Dagsavisen det nyoppussede biblioteket, og ikke minst universitet OsloMet, som etablerte ny avdeling i bydelen i 2022. Hvilke muligheter som finnes i bydelen er viktig for at folk skal ønske å bo her, ifølge Alsabeehg.

Derfor handler siste og fjerde pilaren i rapporten om områdesatsingen. En Salto-rapport i 2022 viser geografiske variasjoner mellom delbydelene i Oslo, og at opplevd trygghet, erfaring med lovbrudd i nærmiljøet og tillit til politiet har en sammenheng. De geografiske variasjonene mellom delbydelene når det gjelder trygghet, sammenfaller med den geografiske konsentrasjonen av levekårsutfordringene vi finner i Oslo.

– Mye har skjedd her siden jeg vokste opp her, men ikke før på de siste årene. Området har fått ny senter og nytt bibliotek. Det må bli satsa på et mer forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv og ikke minst staten, sier han.

– Men tilbake til starten, hvorfor gikk det bra med deg?

– For to personer som vokser opp på Holmlia kan ha hatt det samme utgangspunktet, men oppleve at livene utvikler seg i to forskjellige retninger. Ungdom som mister livet altfor tidlig. Ungdom som plutselig havner i «feil» vennegjeng. Ungdom som er på feil sted til feil tid. Ungdom som ikke har en familie som passer på dem.

Det handler jo om tilfeldigheter, sier Alsabeehg.

– Mange har perioder i livet der du er ung og kanskje henger med han som går rundt med hasj i sokken. Men for min del handlet det om at jeg fikk frihet av mine foreldre, men med klare retningslinjer på hvilken grensene jeg ikke kunne krysse. De grensene var å ikke utøve vold, også rørte jeg ikke rusmidler. Akkurat det gjorde at jeg valgte venner som hadde samme regler. Det er nok ikke fasiten for alle, men det hjalp meg.

