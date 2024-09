Steinras på E16 mellom Flåm og Aurland

Veien er stengt mellom Gudvangatunnelen og Onstadtunnelen opplyser Vegtrafikksentralen vest på X.

Vegtrafikksentralen meldte først om at det lå flere steiner i kjørebanen, og at den største var beskrevet til å være over en meter i diameter.

Kort tid senere opplyste de at det dreide seg om et steinras.

Ved 18-tiden opplyser Vegtrafikksentralen at entreprenør jobber på stedet. De sier de vil ta en ny vurdering innen klokken 19, og at det er fare for at veien kan bli stengt over natten.

