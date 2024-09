Ola Elvestuen vraket fra topplassering i Oslo Venstre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er overrasket over at man i så liten grad har fulgt prøvenominasjonene i bydelene i Oslo. De har gitt en tydeligere anbefaling, også med meg på tredjeplass, sier Elvestuen til VG.

Venstre-politikeren har sittet på Stortinget siden 2011, men nå er plassen på tinget i ferd med å glippe for Venstre-veteranen.

Venstre har per i dag tre representanter på Oslo-benken på Stortinget. Elvestuen sitter sammen med partileder Guri Melby og fylkeslagets leder Grunde Almeland.

I nominasjonskomiteens innstilling til neste års valg forblir Melby og Almeland, men Elvestuen mister topp 3-plassen til fordel for Oslo-byråd Marit Vea.

Lista er derimot ikke endelig. Elvestuen fikk tilbudet om fjerdeplassen på lista, noe han skal ha takket nei til.

– Vi ville gjerne hatt Elvestuen på 4. plass, men den plassen takket han nei til, forteller nominasjonskomiteens leder Haakon Riekels til avisen.

Partiet skal stemme over lista på et nominasjonsmøte 19. oktober. Elvestuen har allerede varslet at han ikke gir seg.

Riekels begrunner avgjørelsen overfor VG med at Venstre har hatt en veldig mannstung gruppe i flere stortingsperioder.

– Dette er ikke en innstilling mot Elvestuen, men en innstilling for Marit Vea, sier han.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Les også: Jokke: Stadig større etter 60 år (+)

Les også: Anmeldelse: Det glitrer av både sangprestasjoner og kostymer i «The Bodyguard» (+)

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)