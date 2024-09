Nora Haukland anmelder trussel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hauklands bistandsadvokat John Christian Elden bekrefter at de har gått til anmeldelse. Dagbladet omtalte saken først.

Elden vil ikke gå inn på hva trusselen inneholdt, men sier til avisen at det å forsøke å true en fornærmet i en straffesak til taushet, er svært alvorlig.

– Hun har fått mange reaksjoner og stort sett støttende. Men også trusler. Vi anmelder det som oppfattes som truende, eller forsøk på å få henne til å trekke tilbake forklaringer, unnlate å forklare seg til politiet etc. utdyper Elden i en melding til NTB.

Han sier politiet etterforsker saken, og at han venter at det vil komme svar etter hvert.

Haukland er en av de fire fornærmede i saken politiet etterforsker mot Marius Borg Høiby. Lørdag ble siktelsen utvidet til å gjelde mishandling i nære relasjoner rettet mot henne.

Haukland beskrev på Snapchat søndag at hun har sovet hos en venninne etter å ha mottatt ekle eposter og meldinger.

– Jeg vet ikke om det er mennesker som helt mener det de skriver, men bedre å være føre var, tenker jeg, skriver Haukland.

Elden skriver at de ikke har grunn til å mistenke at Høiby står bak. På spørsmål om det kan være personer i hans krets eller som har en tilknytning til ham, svarer han:

– Vi vet intet om dette er tilfeldige personer eller noen med tilknytning til Høiby, og har derfor intet grunnlag for å mistenke han ut over at det gjelder hans sak.

